Veseli në Kamenicë: Ne nuk ua mbyllim shkollat, por ua përmirësojmë jetesën dhe ngrisim mirëqenien

Veseli ka thënë se qeveria e tij do t’i mbështesë me subvencione të veçanta të gjithë banorët e zonave kufitare për ta zhvilluar jetën e tyre atje.

Ai ka thënë se në fokus e kanë gjithmonë qytetarin, kudo që ai jeton, për t’ia përmirësuar jetesën dhe ngritur mirëqenien, jo për t’ia vështirësuar jetën me mbyllje të shkollave.

“Në Roganë dhe Koretin të Kamenicës, me banorët e këtyre fshatrave, biseduam për programin zgjedhor të Partisë Demokratike të Kosovës. Në fokusin tonë është gjithmonë qytetari, kudo që ai jeton, për t’ia përmirësuar jetesën dhe ngritur mirëqenien, jo për t’ia vështirësuar jetën me mbyllje të shkollave. Qeveria ime do t’i mbështesë me subvencione të veçanta të gjithë banorët e zonave kufitare për ta zhvilluar jetën e tyre atje. Jetësimi i programit tonë garanton mundësi të shumta për rininë, vende të reja të punës dhe perspektivë më të madhe për vendin tonë”, ka shkruar Veseli në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook. /Lajmi.net/