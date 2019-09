Veseli, Mustafës: Ti e di çfarë qëndrimi ka SHBA për Kurtin dhe çfarë qëndrimi ka Kurti për SHBA

Duke aluduar në partneritetin LDK-VV, për të cilin ka thënë se është koalicion i korrupsionit dhe izolimit të Kosovës, Veseli ia ka rikujtuar Isa Mustafës qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Albin Kurtin, transmeton lajmi.net.

“E kam thënë, nuk është në të mirën e Kosovës të ketë një koalicion të korrupsionit dhe izolimit të Kosovës. Edhe sot, e them të njëjtën gjë, shefit të LDK-së, Isa Mustafës, i them miqësisht, si profesor e si intelektual… Ai e di, sikurse unë, kur kemi qenë në SHBA, së çfarë qëndrimi është i SHBA-ve për Albin Kurtin. Ai e di, pothuajse sikurse unë, se çfarë qëndrimi ka Albin Kurti për SHBA-në. Është shqetësim. Kosovës sonë nuk i duhet koalicioni i izolimit”, ka thënë Veseli.

Qytetarëve të Pejës, Kadri Veseli u ka bërë thirrje që të mobilizohen më 6 tetor dhe të votojnë për PDK-në, e cila, bashkë me SHBA-në, do ta luftojë korrupsion dhe do zhvillojë ekonominë e Kosovës. /Lajm.net/