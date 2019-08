Veseli: Me Kosovën pa kushte, në humbje e në fitore

Veseli i cili dukej i shoqëruar në kë ndeshke nga dy djemtë e tij të vegjël, po ashtu pranë vetes kishte edhe ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Kujtim Gashi, Shaqir Totajn dhe kryetarin e FIBA-s.

Veseli është shprehur në mbështetje të kombëtares së Kosovës, ndërsa k shkruar në faqen e tij në Facebook se do të jetë gjithmonë me Kosovën, si në humbje ashtu edhe në fitore.

Statusi i plotë i Kadri Veselit:

Basketbollistët tanë luajtën me gjithë shpirt kundër ekipit britanik duke dhuruar spektakël për të pranishmit edhe pse s’arritën fitoren. Unë vazhdoj ta mbështes me të njëjtin entuziazëm ekipin përfaqësues të Kosovës pavarësisht rezultatit. Unë jam me këtë ekip pa kushte, në humbje e fitore, sepse edhe dashuria jonë për Kosovën po ashtu duhet të jetë konstante, pa kushte, e njëjtë, në të mirë e në të keq, vështirësi e gëzime. Ndërkaq kam shpresë të madhe që në 10 shtator, përfaqësuesja jonë e futbollit, ka për “ta marrë hakun” e ekipit tonë të basketbollit, kur të luaj me britanikët në Southhampton. /Lajmi.net/