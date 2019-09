Veseli: Legalizimi i ndërtimeve pa leje, ndër pikat kryesore të Planit Kundër Korrupsion

Kreu i PDK-së Kadri Veseli ka prezantuar një ndër pikat kryesore të Planit Kundër Korrupsionit.

Ai në një postim në Facebook, ka thënë një ndër pikat kryesore të Planit Kundër Korrupsionit është legalizimi i përshpejtuar brenda 2 vjetësh i të gjitha ndërtimeve pa leje, që nuk prekin pronat publike apo interesin publik.

Ai ka thënë se do ta ndryshojnë këtë kornizë ligjore, duke bërë që qytetarët të paguajnë vetëm 1 euro për metër katror, përcjell lajmi.net.

Postimi i plotë:

Një ndër pikat kryesore të Planit Kundër Korrupsionit është legalizimi i përshpejtuar brenda 2 vjetësh i të gjitha ndërtimeve pa leje, që nuk prekin pronat publike apo interesin publik. Sot kemi mbi 352 mijë ndërtesa dhe banesa pa fletë poseduese në Kosovë, që bllokojnë mbi 10 miliardë euro kapital. Me bazën aktuale ligjore, në procesin e legalizimit janë përfshirë vetëm 8600 ndërtime pa leje dhe me këtë ritëm duhen më shumë se 75 vjet për ta zgjidhur këtë problem.

Prandaj ne do ta ndryshojmë këtë kornizë ligjore, duke bërë që qytetarët të paguajnë vetëm 1 euro për metër katror, ndërkohë që do lirohen tërësisht nga pagesa familjet që u përkasin kategorive të veçanta sociale. Do të krijojmë një agjenci të specializuar të përkohshme (Agjencia e Trajtimit të Ndërtimeve Pa Leje – ATNPL), e cila do të ofrojë shërbimet nën një çati për ta përmbyllur procesin brenda dy vjetësh, duke bashkëvepruar me komunat dhe koordinuar veprimet me institucionet e ndryshme shtetërore.

Kjo nismë do t’i japë fund informalitetit në sektorin e patundshmërisë, duke i dhënë shtytje të fuqishme sektorit të ndërtimit, i cili zë 15% të Bruto Prodhimit Vendor dhe mundëson 20% të punësimit sot në Kosovë. Por, më e rëndësishmja është që kjo nismë do të mundësojë fluksin më të madh të kapitalit që ka pasur ndonjëherë ekonomia jonë, duke futur në qarkullim miliarda euro që do të përkthehen në rritje të fuqisë blerëse dhe në investime të reja.

Shpërndajeni për të treguar mbështetje për qindra mijëra familje që janë lënë pa fleta poseduese për pronat e tyre të patundshme! /Lajmi.net/