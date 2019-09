Veseli: Fitorja e madhe po vjen

Veseli po ashtu ka prezantuar projektin për legalizimin e 350 mijë objekteve pa leje anekënd Kosovës, për të zhbllokuar kapitalin e tyre në vlerë prej rreth 10 miliard euro.

Veseli tha se entuziazmin e madh për fitoren e madhe po e sheh anekënd Kosovës në takime të shumta me qytetarë.

“Entuziazmin e fitores që po afrohet e kam ndier fort në të gjitha takimet që kam pasur sot në Gjilan, Skifteraj dhe Sllatinë. Me aktivistët e shumtë që takova biseduam për planin që kemi hartuar për të luftuar korrupsionin i cili po e mban peng zhvillimin e ekonomisë sonë. Fusha e patundshmërisë preket në veçanti prej abuzimeve prandaj ne kemi krijuar një vizion të qartë e konkret për t’iu dhënë fund atyre. Ne do ia çlirojmë energjitë zhvilimore këtij sektori duke legalizuar qindra mijëra ndërtime pa leje dhe duke eliminuar burokracitë dhe korrupsionin tek nxjerrja e lejeve të ndërtimit në të ardhmen. Duke fituar luftën kundër korrupsionit, ne do ta forcojmë ekonominë tonë e do hapim mundësi që rinia jonë të heqë dorë nga emigracioni”, ka thënë Veseli. /Lajmi.net/