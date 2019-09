Veseli: Bashkatdhetarët nuk do të paguajnë polisat e sigurimeve kur vijnë në Kosovë

Aty Veseli ka takuar një bashkatdhetar i cili po hynte në Kosovë.

Veseli ia ka shpjeguar atij pjesën e programit të PDK-së për mbulimin e gjitha shpenzimeve të polisave të sigurimeve për bashkatdhetarët kur të vijnë në Kosovë.

“Diaspora më së shumti ka kontribuuar bashkërisht për ta mbajtur Kosovën në vitet më të rënda. Unë dëshiroj ta them këtë përmes jush që patëm fatin me ju taku. Për çdo bashkatdhetar e kemi ulë 50 për qind pagesën për polisat e sigurimeve, por tash në qeverisjen e ardhshme do ta largojmë gjithë pagesën. Faleminderit shumë edhe nga doganierët për punën e tyre”, tha Veseli, raporton KP.

Bashkatdhetari e ka falënderuar Veselin për këtë iniciativë dhe për gjithçka që ka bërë për qytetarët kosovarë në diasporë.