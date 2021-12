Vesel Kurtishaj tregon se cili banor do e fitojë “Big Brother VIP”

Ish-fituesi i “Big Brother VIP”, krahas tjerave, shprehu edhe mendimin e tij se kush do jetë fituesi i këtij edicioni, shkruan lajmi.net.

Vesel Kurtishaj, tha se nuk mund ta thotë me bindje fituesin, megjithatë shprehu mendimin e tij.

“Nuk mund të them me bindje se kush do ta fitojë, por mund të them sipas këndvështrimit tim se kush mendoj unë se e meriton dhe në bazë të vlerësimeve dhe arsyeve që dhashë më lartë mendoj se e meriton dhe shpresoj shumë t’a fitojë Donaldi!”, tha ai për lajmi.net.

