Vesa Vllasaliu thyen heshtjen, flet për aludimet për një lidhje me Don Xhonin Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2, Vesa Vllasaliu, ishte protagoniste e 25 pyetjeve të emisionit Prive. Ajo shpalosi të gjitha të rejat nga karriera profesionale, jeta personale dhe jo vetëm. Vesa foli për prishjen e shoqërisë me Azem Gagicën si dhe të vërtetën për lidhjen e supozuar me reperin Don Xhon. Ajo tha se…