Vesa Vllasaliu nga stadiumi, mbështet Mirlind Dakun

ShowBiz

02/11/2025 20:53

Modelja e njohur Vesa Vllasaliu ka ndezur rrjetet sociale me një postim nga stadiumi, duke treguar se po shijon atmosferën sportive.

Fotoja e saj nuk kaloi pa u komentuar nga ndjekësit, veçanërisht për faktin se ka publikuar dhe një foto ku shihej Mirlind Daku.

Postimi mori qindra pëlqime dhe shpërndarje në rrjetet sociale.

Fansat tashmë presin me padurim pamje tjera nga aktivitetet publike të Vesës dhe Mirlindit, ndërsa ky moment ka marr komente të shumta në rrjetet sociale.

 

