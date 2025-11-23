Vesa Vllasaliu dhe Mirlind Daku në pritje të një vajze

Vesa Vllasaliu dhe futbollisti i njohur, Mirlind Daku, pritet së shpejti të bëhen prindër për herë të parë. Pas lajmit që qarkulloi disa javë më parë lidhur me shtatzëninë e Vesës, tashmë është konfirmuar edhe gjinia e foshnjës. Çifti, i cili njihet për ruajtjen e privatësisë dhe distancimin nga vëmendja mediatike, kishte organizuar një gender…

ShowBiz

23/11/2025 15:09

Vesa Vllasaliu dhe futbollisti i njohur, Mirlind Daku, pritet së shpejti të bëhen prindër për herë të parë.

Pas lajmit që qarkulloi disa javë më parë lidhur me shtatzëninë e Vesës, tashmë është konfirmuar edhe gjinia e foshnjës.

Çifti, i cili njihet për ruajtjen e privatësisë dhe distancimin nga vëmendja mediatike, kishte organizuar një gender reveal të thjeshtë dhe intime, larg syrit të publikut, të pranishëm vetëm familjarët dhe miqtë e afërt.

Ndonëse ata nuk ndanë pamje nga momenti emocional, burime të sigurta për Prive konfirmuan se Vesa dhe Mirlindi janë në pritje të një vajze.

Ky lajm ka gëzuar fansat e çiftit, të cilët prej kohësh kanë vërejtur lidhjen e tyre të qëndrueshme dhe harmonike.

