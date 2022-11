Vesa Smolica tregon se çfarë e bindi atë të marrë pjesë në festivalin “Kënga Magjike” Këngëtarja, Vesa Smolica për herë të parë do të shkel në edicionin e 23-të të “Kënga Magjike”. Ajo do gjendet në kategorinë “Big Artist” me këngën “A Po Gëzohesh”, shkruan lajmi.net. Në një intervistë ekskluzive për emisionin “Mirage”, këngëtarja tregoi se kush e bindi atë të marr pjesë në këtë festival. Për ta kuptuar deklaratën…