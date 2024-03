Vesa: Nuk ka asgjë të keqe me qenë pjesë e LGBT-së, por unë i dua meshkujt shumë

Vesa Smolica u eliminua të shtunën nga “Big Brother VIP Albania3”.

Ajo la përfundimisht shtëpinë duke mos arritur të kalojë nominimin e fortë, shkruan lajmi.net.

Teksa ishte e ftuar në ‘Fan Club’, Ronaldo Sharka hodhi dyshime në raportin e saj me Rike Roçin, duke e përmendur edhe si biseksuale.

Në lidhje me këtë, Vesa ka folur edhe në ‘Wake Up’, duke shtuar se nuk ka asgjë të keqe, por që i do meshkujt shumë.

“Unë jam një tip shumë i ftohtë, kështu më thonë edhe familja edhe kur të tjerët vinin të më përqafonin, por Rikja është shumë e dashur dhe një person kur e do i afrohesh, i shkon te shtrati, ke dëshirë të bësh muhabet me të, e përqafon, ashtu e ka pasur raportin edhe me Fationin. Nuk e di pse e ktheu Ronaldo në atë aspekt. Unë jam shumë straight (e drejtë) me orientimin tim seksual. Nuk ka asgjë të keqe me qenë pjesë e LGBT-së, por gjithsesi unë e tregoj orientimin tim. I dua shumë burrat. I kam dashur edhe aty në shtëpi. Por Riken si shoqe e dua shumë.”, u shpreh ajo./Lajmi.net/