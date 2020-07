Vesa Luma prej kohësh nuk është aktive me projekte të reja muzikore, por këngët e saj vazhdojnë të dëgjohen, shkruan lajmi.net.

“Edhe për mu do të ketë një zemër”, vazhdon të mbetet një prej projekteve të Vesës që fansat e pëlqejnë shumë.

Me këtë këngë, artistja ishte paraqitur në Top Fest 5 në vitin 2008, ndërsa përmes një videoje, ajo e këndoi ‘live’.

“Edhe per mu do te kete nje ❤️“, ka shkruar Vesa sipër videos, ku e këndon këngën me zërin unik të saj. /Lajmi.net/