Vesa Luma me deklaratë të fortë: Përveç Big Mamës, të gjithë e merituan finalen në Ferma VIP

Artistja theksoi se të gjithë këta e kanë merituar fitoren, përveç këngëtares Big Mama.

Reagimi i plotë i Vesës (pa ndërhyrje):

“Pervec Big Mames, te katert e kane merituar finalen per te gjitha ngiyrat ge perfagesojne!

Por kete jave do te me duroni sepse

©bigbastazone realisht kete vite meriton kupen

Ka punuar fort ne ferme, ka argumentuar me fakte e qetesi, ka fituar sfida

ne lojra ,ka mbrojtur vajzat ,nuk ka ofenduar apo bullizuar ,ka dhene pozitivitet e mesazhe

qe na duhen me shume se kurre!

Dhe meqe eshte me i votuari deri tani,hajde te japim forca edhe nje here per here te fundit, ta bertasim ne, ate qe ai (per shkak te natyres se tij modeste) nuk e bertet dot!

Votoni ne 51115

Big Basta

Dhe nga jasht Shqiperise Online”.