Vesa Luma kalon një pasdite të këndshme me të birin

Vesa Luma pasditen e sotme e ka kaluar duke u argëtuar me djalin.

Këngëtarja Vesa Luma ka publikuar disa fotografi në Instagram ku shihet tek sa kalon kohë e saj me të birin, shkruan lajmi.net.

Ajo dhe Big Basta ka një kohë që po jetojnë larg njëri-tjetrit dhe Vesa kohën më të madhe po e kalon me djalin e saj duke i munguar bashkëshorti sigurisht.

Arsyen se përse po jetojnë të ndarë këngëtarja e ka treguar në emisionin ‘Në kurthin e Piter Pan’.

“E përjetuam ndarjen shumë, por ai do vijë shumë shpejt, e nuk do jetë më i mërzitur. Unë dhe Big Basta duhemi shumë. Kemi disa projekte që do të jenë koncerte recitale në Shqipëri e Kosovë dhe këngë të reja. Më pas do të jetë një album përfundimtar, e pastaj do të kthehem rehat në Zelandë” kishtë thënë këngëtarja aso kohe./Lajmi.net/