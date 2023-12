Vesa Luma dhe Big Basta të zhgënjyer me Festivalin e RTSH-së Me 22 dhjetor të këtij viti ka përfunduar edicioni i 62-të i Festivalit të Këngës në RTSH. Fitues i këtij edicioni është shpallur këngëtari i ri, Mal Retkoceri, me këngën “Çmendur”. Fituesja sipas votave të publikut është këngëtarja Besa Kokëdhima me këngën “Zemrën n’dorë” e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2024. Pjesëmarrës në…