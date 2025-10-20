Vesa feston kështu përvjetorin me Mirlind Dakun
Pas një periudhe të gjatë pa ndarë momente nga jeta e saj sentimentale, Vesa Vllasaliu është rikthyer me postime të ëmbla që flasin vetë.
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 2, e cila prej kohësh është në një lidhje me futbollistin e njohur Mirlind Daku, ka zgjedhur që këtë ditë ta ndajë me ndjekësit në mënyrë romantike.
Në Instagram, ajo ka postuar një kolazh fotosh në përqafim me partnerin, shoqëruar me një buqetë trëndafilash të kuq dhe mbishkrimin “Gëzuar përvjetorin”.
Edhe pse kanë preferuar ta mbajnë raportin larg vëmendjes publike, duket se marrëdhënia e tyre po bëhet çdo ditë e më e fortë dhe plot dashuri.