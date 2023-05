Verstappen rivalizohet nga shoku i skuadrës për Botërorin e Formula 1

Red Bull po e vazhdon dominimin në Formula 1 edhe në këtë sezon, por ekziston rreziku i shpërthimit të konkurrencës brenda ekipit. Kjo për shkak të performancës së fortë të Sergio Perez, shokut të skuadrës së Max Verstappen.

Pas dy fitoreve në katër gara, fokusi është gjithnjë e më shumë në fitimin e kampionatit botëror për sfiduesin e Formula 1 Sergio Perez .

“Sigurisht që dua të fitoj titullin, por edhe Max e dëshiron këtë”, tha meksikani pas triumfeve të tij në Çmimin e Madh të Azerbajxhanit, përcjellë lajmi.net.

33-vjeçari fitoi si Grand Prix ashtu edhe Sprint në fundjavë në Baku. Pérez e vuri shokun e tij të skuadrës në Red Bull, Max Verstappen nën presion të madh dhe është vetëm gjashtë pikë prapa kampionit në fuqi nga Holanda në renditjen e përgjithshme.

“Ne do të luftojmë me njëri-tjetrin sa më shumë që të mundemi, por mendoj me një nivel të lartë respekti,” tha Perez.

Verstappen tashmë ka fituar dy herë titullin dhe sigurisht ka një avantazh të caktuar në renditjen e brendshme./Lajmi.net/