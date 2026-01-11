Vërshimet pas reshjeve, Policia mbyll njërën anë të magjistrales Prishtinë–Ferizaj
Policia ka bllokuar njërën anë të magjistrales Prishtinë- Ferizaj, më saktësisht një shirit është vendosur te rrethi i lagjes Marigona. Kjo për shkak të ujit të mbledhur në këtë pjesë të rrugës pas reshjeve të mëdha të shiut. Kosova ditëve të fundit është përballur me vërshime pas të reshurat të dendura.
