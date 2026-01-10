Vërshimet në Kosovë | Përparim Rama: Mbi 30 intervenime në të gjitha zonat e Kryeqytetit, janë realizuar gjatë ditës së sotme
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka shprehur mirënjohjen e tij për të gjitha ekipet që kanë intervenuar gjatë ditës në kryeqytet, duke theksuar përkushtimin dhe punën e palodhshme të tyre.
“Falënderim dhe mirënjohje për të gjithë zyrtarët, policët, zjarrfikësit dhe punëtorët e angazhuar, për përkushtimin, vetmohimin dhe punën e palodhshme në shërbim të qytetarëve dhe Kryeqytetit,” ka shkruar Rama.
Ai ka vlerësuar veçanërisht angazhimin e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca, Drejtorisë së Investimeve Kapitale, Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Kompanisë Gjelbër, Policisë së Kryeqytetit dhe njësive të Brigadës Profesionale të Zjarrfikësve, duke realizuar mbi 30 intervenime gjatë ditës.
Kryetari Rama falenderoi gjithashtu Drejtorin për Siguri dhe Emergjenca, Lulzim Fushtica, për kontributin dhe koordinimin në menaxhimin e situatës, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional.
