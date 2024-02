Vërmicë: Parandalohet kontrabanda në vlerë 6000 euro me pajisje elektronike për telefona Dogana e Kosovës përmes një postimi ka bërë të ditur se është parandaluar një kontrabandë me pajisje elektronike për telefona, në Vermicë. Sipas njoftimit të Doganës, personi përgjegjës i autobusit ku është gjetur malli ka thënë se kishte vetëm shtatë kuti me mbajtëse të telefonit, por pas kontrollës janë gjetur edhe produkte tjera si kufje,…