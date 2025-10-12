Veriu i Kosovës voton në zgjedhjet që pritet të largojnë kryetarët shqiptarë nga pushteti

12/10/2025 16:02

Më 12 tetor, serbët e Kosovës iu drejtuan kolektivisht kutive të votimit për zgjedhjet lokale, të cilat i kishin bojkotuar në prillin e vitit 2023, pas daljes nga institucionet kosovare.

Komunat në veri të vendit – Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku – pritet të kthehen nën udhëheqjen e përfaqësuesve serbë, me Listën Serbe që synon të rimarrë pushtetin lokal.

 

