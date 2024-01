Veriu: Gjermania në pranverë do të dërgojë forca shtesë në Kosovë, për shkak të përkeqësimit të sigurisë “Bundeswheri” gjerman përmes një njoftimi për media kanë bërë të ditur se si rezultat i përkeqësimit të situatës së sigurisë në Kosovë, Gjermania do ta rris numrin e forcave të saj që janë në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Ky kontingjent gjerman i këmbësorisë do të zbarkojë në Kosovë në pranverë. “Bundeswheri bën një kontribut…