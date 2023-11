Veri: Serbit me shtetësi të Malit të Zi i gjenden në vetura rroba civile dhe ushtarake me mbishkrime përqarëse dhe mosduruese Policia e Kosovës në raportin e saj ditor ka njoftuar se në veri të vendit ka arrestuar një serb me shtetësi të Malit të Zi. Pasi që gjatë kontrollit në veturën e tij, janë gjetur rroba civile e ushtarake me përmbajtje përqarëse e provokuese, shkruan lajmi.net. Për këtë rast është intervistuar edhe dëshmitari tjetër që…