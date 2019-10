Vërejtje gjyqësore ndaj policit që akuzohej se e kishte goditur një qytetare në Stacionin Policor

Paraprakisht, këtë vërejtje gjyqësore, e ka propozuar dhe mbështetur edhe prokurorja e rastit, Ardiana Veseli.

Sipas shpalljes së aktgjykimit nga gjykatësi Murat Hulaj, i akuzuari është ngarkuar edhe me pagesën e shpenzimeve procedurale në shumë prej 80 euro, kurse 20 euro për paushallin gjyqësor, si dhe 30 euro të tjera për taksën e kompensimit të viktimave të krimit.

Në seancën e mbajtur me 30 shtator 2019, në fjalën përfundimtare, prokurorja Ardiana Veseli, ka deklaruar që mbetet pranë aktakuzës dhe kërkesës së prokurorisë që të akuzuarit t’i shqiptohet vërejtje gjyqësore, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ndryshe, sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore e Pejës, Haki Nikqi akuzohet se me 25 tetor 2016, në Stacionin Policor në Pejë, pasi që është provokuar rëndë nga e dëmtuara Arbona Hajdaraj, i pandehuri asaj i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore.

Në aktakuzë thuhet që në natën kritike, përderisa i pandehuri ishte duke e marrë nënshkrimin nga nëna e të dëmtuarës, për vërtetimin e bastisjes së shtëpisë së tyre, e dëmtuara fillon ta provokojë të pandehurin me fjalë fyese dhe ç’ njerëzore dhe përkundër që i njëjti ia tërheq vërejtjen, e njëjta nuk ndalon, për çka më pas i pandehuri e humb durimin dhe e godet në fytyrë, ku më pas e njëjta me duar i hidhet në qafë, me ç’ rast i pandehuri për ta neutralizuar situatën e shtynë dhe ajo bien për muri duke pësuar lëndime të lehta trupore.