“Vera u dorëzua”, ftohti e kaplon rajonin, nga fundjava temperaturat bien e priten shumë reshje
Meteorologu Mendim Rugova tha se nga fundi i javës, temperaturat pritet të biejnë ndjeshëm.
Ai thase sot dhe nesër temperaturat do të shkojnë deri në 30°C, ndërsa vranësirat pritet të vijnë fillimisht nga e mërkura.
“Vera po e çon flamurin e bardhë. Shkoi më. U dorëzu”, tha ai.
“Ftohti e kapë një pjesë të madhe të rajonit dhe të kontinentit evropian, dhe temperaturat po pritet të zbresin”, paralajmëroi Mendim Rugova.
Ai tha se “të mërkurën pak kalojnë vranësira, por nuk pritet mundësi për të reshura”.
“E të enjten aty-këtu mund të shfaqen pak të reshura. Prej të premtes, sidomos fundjava, do të ketë më shumë të reshura”,, tha ai në Gjesi.
Mendim Rugova tha se nuk pritet që temperaturat të kthehen të larta as javën e ardhshme. Ato, siç tha ai, do të mbesin rreth 18-19°C, me një rritje eventuale deri në 20-22°C.