Vera 2021 do të jetë ‘zjarr’ për këto shenja zodiakale

Dashi

Filloni të bëni plane sa më shumë të mundeni. Ju pret një verë plot pasion dhe më 22 korrik do të hyjmë në stinën e Luanit. Horoskopi i dashurisë është në favorin tuaj, kështu që rreth datës 23 korrik mund të gjeni princin tuaj mbi një kalë të bardhë.

Bricjapi

Kjo verë do të jetë spektakolare për ju! Të gjitha dëshirat tuaja do të plotësohen pa shumë sforco: si ato materiale, ashtu edhe ato romantike e seksuale. Një verë e lumtur ju pret dhe do t’i jepni mirëseardhjen një vjeshte me plot kujtime.

Ujori

Do të jeni plot me energji këtë verë. Ju pret një stinë nën udhëheqjen e diellit dhe socializimit, prandaj takimet do t’ju sjellin gjëra shumë të bukura. Nëse jeni single do të kënaqeni duke flirtuar në një marrëdhënie të re dhe romantike në perspektivë. Ata që kanë një marrëdhënie do ta vlerësojnë kohën e kaluar me partnerin. /Lajmi.net/