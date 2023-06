Veprimi sportiv i vitit: Garuesi slloven rrëzohet gjatë garës, kundërshtari kroat ndalet për ta ndihmuar Përveç rivalitetin thuajse në secilin sport, pjesa e “Fair-Play”-it ka ekzistuar gjithmonë pavarësisht garës. Një veprim tejet sportiv vjen nga Lojërat Evropiane në Poloni në garën e 5000 metrave, transmeton lajmi.net. Atleti kroat Dino Bosnjak meritoi të gjitha vlerësimet për lëvizjen e tij. A moment of sportsmanship in the 5000m in #Silesia2023. 🤗 #EG2023 pic.twitter.com/AIAo5B5fCf…