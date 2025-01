Venhari apelon për kujdes në fushatë zgjedhore: Kosova të del me strategji kundër dezinformimit rus

Drejtori i organizatës Gjeopost, Gynen Venhari thotë se autoritetet shtetërore kosovare duhet të kenë strategji të veçantë për luftimin e propagandës dhe dezinformimit rus.

Sipas tij, gjatë vitit 2024, Rusia ka përdorur një narrativë të re dezinformuese kundrejt Kosovës. Apelon për kujdes gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 9 shkurtit, e cila zyrtarisht ka filluar të shtunën.

Venhari, thotë se tash e 25 vite propaganda ruse ndaj Kosovës është konsistente.

Sipas tij, me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës që ndodhi në fillimin e vitit të kaluar, politika e jashtme ruse dhe më pas ajo serbe kanë nis një narrativë të re dezinformuese kundrejt Kosovës.

Spastrimi i serbëve nga Kosova po konsiderohet një taktikë e re propaganduese që Rusia dhe Serbia e kanë shfrytëzuar për dezinformim.

“Intensiteti i propagandës ruse ndaj Kosovës është që 25 vite në konsistencë së bashku dhe në koordinim me propagandën serbe, të cilat koordinohen njëra pas tjetrës. Karakteristik e vitit 2024 që nga janari ka filluar me një narrativë të re ministria e jashtme ruse në koordinim Zahara-Lavror ku pas liberalizimit të vizave…ata filluan me një narrativë të re që BE së bashku me qeverinë e Kosovës e kanë një plan për spastrimin e serbëve të Kosovës. Kjo ka qenë një narrativë shumë e re e përdorur në mënyrë takte e përdorur nga ministria e jashtme ruse dhe elementet e saj dezinformues. Pas kësaj në mediat në Serbi kanë filluar ta vazhdojnë këtë narrativë.. ky ishte një narrativ dhe koordinim i ri i goditjes propaganduese dhe dezinformuese kundrejt Kosovës në vitin 2024”, u shpreh ai.

Njohësi i çështjeve të dezinformimit dhe ndikimit rus në Ballkan, Gynen Venhari po ashtu tha se Kosova vazhdon të jetë vatra më kritike në Ballkan që po atakohet nga dezinformomi rus.

Sipas tij, karshi këtij fenomeni institucionet shtetërore duhet të kenë një platformë apo edhe zyre të veçantë për luftimin e kësaj dukurie.

“Kosova është një ndër vatrat më serioze dhe kritike në Ballkan sa i përket atakimit, po ashtu nga Serbia të cilin normalisht Rusia e shfrytëzim Serbinë, aparatin shtetëror edhe disa elemente të sigurisë brenda shtetit serb për ta destabilizuar Kosovën dhe jo vetëm Kosovën…..Ne si Kosovës nuk mjaftojmë që ta luftojmë këtë fenomen mjaftë të rrezikshëm të shekullit21 i cili do të vazhdoj të sofistikohet tutje…duhet ta ketë një platformë, një strategji të veçantë besa duhet a ketë edhe një zyre të veçantë qeveria apo presidenca kushdo ka modele të ndryshme në shtetet përendimore se si e kanë rregulluar këtë. Sepse propaganda ruse-serbe e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës në 25 vite e fundit. Dhe ata janë konsistent në këtë drejtim”, thotë Venhari.

Meqenëse dje në Kosovë edhe zyrtarisht nisi fushata zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit,drejtori i organizatës Gjeopost, Gynen Venhari bënë thirrje që të mos ketë polarizime.

Madje, ai kërkon që edhe mediat të jenë më të kujdesshme në verifikimin e lajmeve.

“Shpresoj shumë në atë fuqinë demokratike që ka populli jonë që i ka dhënë çdo herë këtë provim në mënyrën më të mirë, jemi qytetarët më pro demokratik në Ballkan dhe më pro-perëndimor që është rasti jonë. Dhe unë ngrehi një shqetësim që mos të ketë polarizime të shoqërisë sepse Rusia aty dëshiron dhe i shfrytëzon më së miri. Dhe elementi tjetër që mediat ta luajnë një rol jashtëzakonisht, t’i verifikojnë faktet, t’i verifikojnë të gjitha lajmet dhe ta bëjnë një lloj refermi korrekt ndaj gjithë kampanjës që do të zhvillohet”, theksoi ai.