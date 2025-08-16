Vengu: Një tjetër ditë në luftë me flakët, këtë herë nga ajri, në Fushë-Arrëz
Ministri i Mbrojtjes në Shqipëri, Pirro Vengu, ka bërë të ditur Forcat Ajrore Shqiptare dhe ato nga Emiratet ndihmojnë në shuarjen e zjarreve në Fushë-Arrëz. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, ai vlerësoi bashkëpunimin mes forcave në terren dhe mbështetjes ajrore ndërkombëtare. “Qielli i Fushë-Arrëzit u dominua sot nga helikopterët e Forcës Ajrore Shqiptare dhe…
Lajme
Ministri i Mbrojtjes në Shqipëri, Pirro Vengu, ka bërë të ditur Forcat Ajrore Shqiptare dhe ato nga Emiratet ndihmojnë në shuarjen e zjarreve në Fushë-Arrëz.
Përmes një deklarate në rrjetet sociale, ai vlerësoi bashkëpunimin mes forcave në terren dhe mbështetjes ajrore ndërkombëtare.
“Qielli i Fushë-Arrëzit u dominua sot nga helikopterët e Forcës Ajrore Shqiptare dhe ata të Emirateve, të cilët bashkëpunuan ngushtë me forcat zjarrfikëse në tokë. Këta heronj të qiellit ndihmuan në vendosjen nën kontroll të flakëve, duke mbrojtur banorët dhe natyrën e zonës”, shkroi Vengu.
Zjarret kanë rrezikuar banesa dhe hapësira të gjelbërta me rëndësi mjedisore në këtë zonë malore, ndaj ndërhyrja nga ajri është konsideruar kritike për frenimin e përhapjes së flakëve.
Forcat në terren vijojnë punën për shuarjen e plotë të zjarrit dhe për të garantuar sigurinë e banorëve.