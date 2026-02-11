Vengu: 2026-ta pret stërvitjen e parë trilaterale mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë
Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, ka njoftuar se Shqipëria, Kosova dhe Kroacia marrin një hap të rëndësishëm në kuadër të marrëveshjes trilaterale mes tre shteteve.
Në një postim në Facebook, Vengu shkruan se shefat e shtabeve të tre vendeve kanë zhvilluar një takim, ku kanë theksuar bashkëpunimi ushtarak, ndërveprueshmëria dhe gatishmëria operacionale.
Ai tutje ka thënë se viti 2026 do të presë stërvitjen e parë trilaterale, në përputhje me konceptin strategjik të NATO-s dhe objektivat euroatlantike.
“Një tjetër hap i rëndësishëm në kuadër të marrëveshjes trilaterale ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ku shefat e shtabeve të tre vendeve zhvilluan një takim të përbashkët. Më shumë bashkëpunim ushtarak.Më shumë ndërveprueshmëri, më shumë gatishmëri operacionale.Fokus në zhvillimin e stërvitjeve dhe trajnimeve të përbashkëta për përballimin e sfidave të sigurisë dhe kërcënimeve hibride. Viti 2026 do të presë stërvitjen e parë trilaterale, në përputhje me Konceptin Strategjik të NATO dhe objektivat euroatlantike”, ka shkruar Vengu.