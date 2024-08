Vendoset gurthemeli i shkollës së re në lagjen “Mati 1”, Rama: Do të ketë kapacitet për mbi 700 nxënës Kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se është vendosur gurthemeli i shkollës së re në lagjen “Mati 1” në Prishtinë. Ai ka thënë se kjo shkollë do të ketë kapacitet për mbi 700 nxënës. “Kjo shkollë, me kapacitet për mbi 700 nxënës, do të lehtësojë ngarkesën në shkollat “Ismail Qemajli” dhe “Pavarësia”,…