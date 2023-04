Vendimi “PRO” liberalizimit, zhvillime në Strasburg nesër – Niset Bislimi

Pas vendimit të Parlamentit Evropian për vizat, zv/kryeministri i parë, Besnik Bislimi do të udhëtojë nesër drejt Strasburgut.

Këtë e bëri të ditur Qeveria në një komunikatë për media, shkruan lajmi.net.

Ai do të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit zyrtar të vendimit për heqjen e vizave.

Njoftimi nga kryeministria:

Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, udhëton ditën e nesërme drejt Strasburgut. Ai do të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit zyrtar të vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian, e organizuar nga Presidentja e Parlamentit Roberta Metsola. Ceremonia do të fillojë në orën 14:45.

Pas ceremonisë së nënshkrimit, zëvendëskryeministri Bislimi do të mbajë një konferencë për media në Parlamentin Evropian së bashku me Eurodeputetin dhe Raportuesin për Kosovën për çështjen e vizave Thijs Reuten, me fillim nga ora 15:15. /Lajmi.net/