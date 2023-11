Vendimi për Isni Kilajn do të merret të hënën Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) dje ka paraqitur kërkesën për vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj Isni Kilajt i cili është arrestuar me 2 nëntor, mirëpo vendimi për këtë kërkesë do të merret të hënën me 6 nëntor 2023. Kjo është bërë e ditur nga gjyqtari i vetëm në këtë çështje, Nicolas Guillou i…