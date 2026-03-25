Vendimi i Kushtetueses, reagon Presidenca

Lajme

25/03/2026 19:14

Egnesa Vitia, këshilltarja e presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar menjëherë pas publikimi të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese lidhur me çështjen e presidentit dhe dekretin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.

Vitia theksoi se zgjedhja e Presidentit duhet të realizohet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual të presidentit.

“Pra ashtu edhe siç e ka thënë Presidentja, zgjedhja e Presidentit duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual. Ky afat, është i përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 86 të Kushtetutës së Kosovës”, ka shkruar ajo.

Ky qëndrim vjen pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që shpalli pavlefshëm dekretin për shpërndarjen e Kuvendit dhe theksoi se deputetët kanë 34 ditë afat për zgjedhjen e presidentit të ri.

Artikuj të ngjashëm

March 25, 2026

Ilir Deda: Kushtetuesja vulosi gjithçka – pa marrëveshje për Presidentin, zgjedhje...

March 25, 2026

Murati kundër zgjedhjeve: Nuk shkohet në zgjedhje për pakënaqësitë e opozitës...

March 25, 2026

Konjufca pret Ambasadoren e Holandës, theksohet forcimi i bashkëpunimit dhe agjenda...

March 25, 2026

Vajza binjake 3-vjeçare mbijetoi nga aksidenti ku vdiqën nëna kosovare me...

March 25, 2026

Nxënësi 13-vjeçar plagos me thikë mësuesen në Itali, dëshmitarët filmuan sulmin...

March 25, 2026

Irani refuzon planin 15-pikësh të Donald Trump

Lajme të fundit

Ilir Deda: Kushtetuesja vulosi gjithçka – pa marrëveshje...

Foda nga Sllovakia: Jemi gati, dijmë të fitojmë edhe si mysafir

Vedat Muriqi: E dijmë rëndësinë e kësaj ndeshje,...

Murati kundër zgjedhjeve: Nuk shkohet në zgjedhje për...