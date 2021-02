Vendimet e Komisionit Disiplinor, Drita, Llapi e Ballkani të përfshira

Hapet procedurë disiplinore për FC Llapi nga Podujeva; motivi: Lëshim në organizim të ndeshjes Llapi – Ballkani, zhvilluar me 09.02.2021 në stadiumin “Zahir Pajaziti“, në Podujevë (raportet zyrtare), mos respektim i masave anti Covid-19 si dhe hedhje e fishekzjarrëve në min 1, 4 dhe 34. Në min 34 ndërprehet loja për 4 min, derisa janë larguar shikuesit nga tribunat. Bazuar në nenin 32 paragrafi1, kërkohet deklaratë shtesë nga zyrtari për siguri nga FC Llapi. Afati datë 15.02.2021.

Lojtari i FC Drita me nr 20 ErionVucaj nr ID 011432M90; në procedurë disiplinore për fyerje të rëndë ndaj referit kryesor të ndeshjes, Prishtina – Drita, bazuar në nenin 40 paragrafi 1 pika d të Rregullores disiplinore; dënohet me ndalesë loje për 2 (dy) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga FFK.

Lojtari i KF Ballkani me nr 92 Damir Ljuljanoviç nr ID 023426M92 për shkak të kartonit të kuq – lojës me dorë jashtë zonës së rreptësisë (16 metërshit), në ndeshjen Llapi – Ballkani, bazuar në nenin 39 paragrafi 3 të Rregullores disiplinore; dënohet me ndalesë loje për 2 (dy) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga FFK./Lajmi.net/