Vendi pa institucione, Latifi: Vit i humbur komplet, shpejt do të paguajmë çmim të lartë për këtë marrëzi

Blerim Latifi, profesor universitar dhe opinionist, e quajti “vit të humbur komplet” në këtë – që kur janë kryer zgjedhjet parlamentare ndërsa vendi ende nuk ka qeveri. Latifi tha se gjersa bota po ecën përpara, Kosova “do të paguajë çmim të lartë për marrëzi kolektive”. “Viti 2025: një vit i humbur komplet.Në një epokë kur…

Lajme

28/10/2025 13:15

Blerim Latifi, profesor universitar dhe opinionist, e quajti “vit të humbur komplet” në këtë – që kur janë kryer zgjedhjet parlamentare ndërsa vendi ende nuk ka qeveri.

Latifi tha se gjersa bota po ecën përpara, Kosova “do të paguajë çmim të lartë për marrëzi kolektive”.

“Viti 2025: një vit i humbur komplet.Në një epokë kur aseti më i çmuar i kombeve është aftësia për të ecur me ritmin marramendës të ndryshimit të botës. Shpejt do ta paguajmë një çmim të lartë për këtë marrëzi kolektive, zhurma e të cilës na i ka qorru sytë dhe shurdhu veshët”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2025

GAP: Problemi i projektbuxhetit 2026 nuk qëndron te Qeveria, por te Kuvendi

October 28, 2025

​SHBA në krah të ushtrisë së Kosovës, FSK teston aftësitë dhe...

October 28, 2025

Duda Balje pas shkarkimeve nga Kurti: Hakmarrja nuk ka nisur, veç ka vazhduar

October 28, 2025

Shkarkimi i bashkëpartiakut të Duda Baljes, ZKM me njoftimin standard: Lirim...

October 28, 2025

Dyshohet për marrje të ryshfetit, mjeku në Vushtrri ndalohet për 48 orë

Lajme të fundit

GAP: Problemi i projektbuxhetit 2026 nuk qëndron te Qeveria, por te Kuvendi

A do ta marr drejtimin e Juventusit? Flet Spalletti

​SHBA në krah të ushtrisë së Kosovës, FSK...

Duda Balje pas shkarkimeve nga Kurti: Hakmarrja nuk ka nisur, veç ka vazhduar