Vëllaznimi triumfon në finale dramatike ndaj Sigal Prishtinës dhe shpallet kampion i Ligës Unike

Në një përballje dramatike dhe plot emocione, Vëllaznimi ka triumfuar ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 91-88 pas pesë periudhash shtesë, duke u shpallur kampion i Ligës Unike në një nga finalet më të zjarrta ndonjëherë.

Ndeshja e zhvilluar në një atmosferë elektrizuese nisi me një ritëm të lartë, me të dyja skuadrat që shfaqën një lojë të barabartë. Vëllaznimi e mbylli periodën e parë në epërsi me shifrat 25-20, por Prishtina reagoi fuqishëm në periodën e dytë duke barazuar lojën me një çerek të fituar 22-17.

Në pjesën e dytë, lufta vazhdoi e ashpër. Periudha e tretë dhe e katërt ishin të ekuilibruara, me Vëllaznimin që shënoi 17 pikë dhe 19 pikë përkatësisht, ndërsa Prishtina mbajti ritmin me 22 dhe 16 pikë. Kjo bëri që rezultati të përfundonte i barabartë në kohën e rregullt, duke e çuar finalen në vazhdime dramatike.

Në periudhën shtesë, Vëllaznimi arriti të shfaqë më shumë qetësi dhe vendosmëri në momentet vendimtare, duke shënuar 13 pikë kundrejt 10 të Prishtinës.

Ky epilog dramatik i dhuroi skuadrës nga Gjakova titullin e Ligës Unike, duke e kurorëzuar me një fitore historike dhe duke e fituar trofeun e parë pas shumë viteve.