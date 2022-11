Vëllaznimi ia shkakton humbjen e dytë Pejës Vëllaznimi ka shënuar fitore të madhe kundër Pejës. Me rezultat 91-82 fitoi Vëllaznimi, në kuadër të xhiros së 11-të të Prince Caffe Superligës, përcjell lajmi.net. Skuadra nga Gjakova e nisi mirë çerekun e parë duke e fituar me rezultat 18-14, derisa në atë të dytin Peja u rikthye duke triumfuar me rezultat 26-13. Ndërsa, në…