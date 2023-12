Vëllau i madh dënon Bucin, Ganiun dhe Besin për sharjet e tyre Brenda Big Brother Vip Kosova shpesh situatat dinë të tejkalojnë limitet. Buci, Ganiu dhe Besi kanë sharë gjatë mbrëmjes festive me muzikë greke dhe për këtë vëllau i madh i ka dënuar. Deri në prajmin tjeter do ata të tre do të jenë të lidhur me pranga, si dhe do ta kenë të ndaluar të…