Vëllai ndërtoi shtatoren e Albin Kurtit, motra kandidate e LDK-së në Podujevë

09/09/2025 19:08

Dy vite më parë, në Podujevë, Sapahudin Uka kishte vendosur në oborrin e shtëpisë së tij shtatoren e kryeministrit Albin Kurti, gjë që kishte bërë bujë të madhe në opinion.

Por ndryshe nga ai, motra e tij, Elisa Uka Duriqi, ka zgjedhur të aderojë në radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).

Kryetari i LDK-së në Podujevë, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se Elisa është pjesë e listës së kandidatëve për asamblenë komunale në zgjedhjet e 12 tetorit.

“Në Listën tonë në zgjedhjet e 12 tetorit është edhe Elisa Uka Duriqi.

Elisa vjen nga një familje e cila njihet për kontributin e dhënë për vendin.

Ajo në vazhdimësi ka dëshmuar interesim dhe përkushtim për të kontribuar për komunën dhe qytetarët tanë.

Me energjinë dhe përkushtimin e saj, Elisa përfaqëson një gjeneratë që ka vullnet e gatishmëri të kontribuojë për të mirën e përgjithshme.
Bashkë me Elisën për Podujevën!”

