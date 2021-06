Vëllai i Vasfije Krasniqit- Milaim Zekës: Çoj në Prokurori ata që po abuzojnë me gratë e dhunuara

“Pse ne nuk e kemi guximin qytetar me e hapë nje temë që është super e ndjeshme. Pse ne nuk guxojmë me thënë që është duke u abuzu me gratë e përdhunuara në luftë në të njëjtin format që është abuzu me veteranët e luftës. Kam argumente, fakte që femrat të cilat fare nuk kanë qenë në Kosovë, kanë qenë jashtë territorit të Kosovës janë duke u lajmëru te komisioni qeveritar duke thënë se ne kemi qenë të përdhunuara, dhe në mesin e tyre ka edhe meshkuj”, ka thënë Zeka.

Njëra ndër të mbijetuarat e përdhunimit gjatë luftës në Kosovë është edhe Vasfije Krasniqi-Goodman, gruaja e parë e cili rrëfeu publikisht dhunën seksuale që ju bë në moshën 16 vjeçare nga një burrë me uniformë të Policisë së Serbisë.

Vëllai i Vasfijes, Nafi Krasniqi ka thënë se nëse është duke u abuzuar me gratë e përdhunuara atëherë duhet që çdo person që ka informacione rreth kësaj teme ti drejtohet prokurorisë.

“Ne këtë fazë nuk kemi mbajtur asnjë qëndrim pasi jemi organizatë e re. Mirëpo mendoj se secili person që flet për kësi lloj deklarate dhe thotë që ka informacione, atëherë kish qenë mirë që ato informacione ti ndaj me prokurorinë për shkak që është interes edhe i joni dhe kësi çështje të tilla mos me ndodh”, ka thënë Krasniqi.

Ai gjithashtu ka thënë se nuk kanë ndonjë qëndrim pasi nuk ka informacione të mjaftueshme për të deklaruar nëse po keqpërdoren shifrat e grave që janë të regjistruara si të përdhunuara gjatë luftës.

“Mirëpo me mbajt qëndrim për asaj se i përket se a ka apo nuk ka, ne me të vërtetë nuk e dimë sepse jemi organizatë e re dhe nuk kemi informacione se si ka rrjedhë procesi deri tani. Por në rast se Milaim Zeka ka informacione ne e inkurajojmë mej denoncu me raportu rastin në prokurori dhe prokuroria me u merr me to”, ka thënë Krasniqi për Gazetën inFokus.