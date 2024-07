Vëllai i mitur therr me thikë vëllain në Prishtinë Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person, të mitur pasi i njëjti kishte ther me thikë vëllanë e tij, po ashtu të mitur. Rasti ka ndodhur të premten. “Prishtinë 05.07.2024 – 01:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar-i mitur, për shkak se me thikë e kishte therur në krahë vëllanë e tij…