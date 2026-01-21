“Vëllai i madh” organizon party për banorët, Arditi-Labit: Bëhesh horë në Rahovec
Banori i shtëpisë më të madhe në vend, Arditi, e ka këshilluar Labin të mos marr pjesë në party, pas vdekjes së gjyshit të tij. Madje ai ishte i prerë me Labin, duke i thënë se mund të bëhet horë. Dëgjoni më shumë në videon e mëposhtme:
ShowBiz
21/01/2026 22:45
Banori i shtëpisë më të madhe në vend, Arditi, e ka këshilluar Labin të mos marr pjesë në party, pas vdekjes së gjyshit të tij.
Madje ai ishte i prerë me Labin, duke i thënë se mund të bëhet horë.