Vëllai i Faton Hajrizit: Do të vijë në varrimin e tij, kam angazhuar avokatë për shpifjet që po bëhen

“Unë krejt ia kom lan avokatit, ai merret me këtë punë. Për shpifje për tanat, merret ai. Avokati merret me analista, me gazetarë me media me krejt. Nuk kam për juve asnjë informacion, çka i kam i kam me avokatët e mi. Ata merren me çështjen tem dhe të familjes tem. Dokumentet mu kanë vjedhë, avokati merret me këtë çështje. Edhe avokati në Gjermani edhe avokatët nga Prizreni po merren. Familja jem qysh e dini ju e din edhe familja jem”, ka thënë ai për KlanKosova.