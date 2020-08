Veliu për rastin e Karaçevës: Do mblidhet Këshilli i Sigurisë dhe do raportoj në Kuvend

Veliu ka thënë janë në pritje te mbajtjes së mbledhjes së Këshillit te Sigurisë Kombëtare në të cilën do të diskutojnë këtë çështje.

Ministri i Brendshëm ka theksuar se patrullimet e Policisë së Kosovës të sinkronizuara me KFOR-in në atë zonë do te nisin sapo te koordinohen veprimet me drejtorin e policisë.

“Unë jam duke e kompletuar informacionin në tërësi se çka ka ndodh në Karaçevë, e kam pas një takim me komandantin e KFOR-it me të cilin e kam diskutuar situatën dhe i kam marrë informacionet e drejtpërdrejta nga ai, jemi në pritje të një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në të cilën do ta diskutojmë situatën e krijuar dhe çka ka ndodh në Karaçevë, dhe pas kompletimit të të gjitha informacioneve unë sigurisht do të raportoj në komisionin parlamentar por nëse është nevoja edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës”, tha Veliu.

Veliu ka thënë se komandanti i KFOR-it e ka pranuar kërkesën e tij që Policia e Kosovës të patrullojë e sinkronizuar me KFOR-in në atë zonë por që ka mbetur të diskutohet për veprim me drejtorin e PK-së.

“Në takim me komandantin e KFOR-it kam kërkuar që patrullimet e njëjta të sinkronizuara dhe të tjera sikurse bëhen me forcat serbe të bëhen edhe me Policinë e Kosovës, komandanti i KFOR-it e ka pranuar me kënaqësi kërkesën time dhe ka mbetur për t’u diskutuar edhe me drejtorin e policisë për detaje të veprimit”, tha ai, raporton KP.

Ndërsa lidhur me kërkesën e Lëvizjes Vetëvendosje për interpelancë, Veliu ka thënë se nuk e ka ende një ftesë të tillë.

“Nuk kam informacion që kam ftesë për interpelancë ende, e kanë diskutuar mundësinë e interpelancës sepse e kam pas një ftesë nga komisioni parlamentar sikur sot për nesër ndërsa agjenda ime ka qenë e paracaktuar dhe kam pas një takim të rëndësishëm pra me kanë bërë ftesë pa u koordinuar me mua dhe ka qenë e pamundur të jem prezent në komision atë ditë”, tha ai.

Këto komente Veliu i ka bërë nga Peja ku ka qëndruar për vizitë në kabinetin e kryetarit, shtabin emergjent dhe stacioni e policisë në këtë komunë.