Veliu i ashpër me Abdixhikun: Autokratit të katapultuar i them që anëtarësia vendos kush largohet nga partia

Veliu nëpërmjet një postimi në Facebbok ka thënë se Abdixhiku në vend se të kërkoj falje për humbjen në Podujevë, i ka marrë çelësat e partisë për t’ua mbyllë derën atyre që e kanë ndërtuar për 30 vite LDK-në, shkruan lajmi.net.

Ai e ka quajtur autokrat të katapultuar në LDK, Abdixhikun duke thënë se ka kërcënuar me mbyllje dyersh.

“…ia bëj me dije se është anëtarësia e LDK-së ajo që vendos për vendin e secilit në parti dhe jo ai me vendime kundërstatutare.”, ka shkruar Veliu.

“LDK nuk është një lodër që për fatin e saj të vendosë një tinejxher politik.”

“Në vend se të marr përgjegjësi dhe bashkë me kandidatin e tij të kërkojnë falje për humbje në garë për Podujevën, Lumir Abdixhiku, që hyri nga dritarja në LDK, i paska marr çelësat e partisë që t’ua mbyllë derën e shtëpisë atyre që e ndërtuan dhe me sakrificë e mbajtën dhe e ngritën për 30 vjet.

Autokratit të katapultuar në krye të partisë, që paska kërcënuar me mbyllje dyersh e diferencime, ia bëj me dije se është anëtarësia e LDK-së ajo që vendos për vendin e secilit në parti dhe jo ai me vendime kundërstatutare.

Heshtja e deritashme nuk do të thotë se unë si kryetar i Degës së LDK-së do të dorëzohem përballë ndërhyrjeve kundërligjore dhe kundërstatutare të Lumirit, në degën e Podujevës.

Lokomotivisti Abdixhiku paska thënë se nuk do të ketë kthim mbrapa të trenit, të cilin ai tashmë e konsideron pronë të tij.

Këtë dëshmoi në përvjetorin e 32-të të LDK-së, ku të pranishmët në sallë, i konsideroi si vagonët e tij.

“Unë dhe ju”. Kështu iu drejtua Lumiri “admiruesve” të tij në disa raste.

Në 32 vjetorin e themelimit të LDK-së ai shkarazi përmendi kontributin e themeluesve të saj.

Më pastaj “lideri” i ri ishte përkujdesur ta ndajë LDK-në në katër dekada-periudha.

Në podiumin me logon e LDK-së, pa ngjyrat e saj identifikuese, “lideri” u tregoi ndjekësve të tij se tash po fillon dekada e tij në parti dhe ai mund të ndërrojë jo veç ngjyrat, por edhe logon e partisë.

“Lideri”, që po shpërfaqte hapur tiparet narcisoide në formë çrregullimi, rrahte gjoks duke pësëritur refrenin: “Unë dhe ju…”

Lumiri i vogël, i katapultuar në vend të madh, ndjekësve të ekzaltuar harroi t’u thotë: “S’ka rëndësi nëse deri dje ua kam sharë partinë, liderët e veprimtarët. Sot jeni kopeja ime. Më ndiqni mua, shpëtimtarin tuaj”.

Kërkoi ta ndjekim lokomotivën që ai drejton, pasi e di mirë se në cilët binarë synon ta çojë për të realizuar ëndrrën e tij dhe të atyre që ia dhanë për mision ta bëjë këtë.

Lumirit, që tinëzisht hyri në LDK dhe luan rolin e gardianit me çelësa në dorë, i them se je tepër i vogël t’ua mbyllësh dyert gardianëve të vërtetë që e ndërtuan LDK-në e madhe.

LDK nuk është një lodër që për fatin e saj të vendosë një tinejxher politik.

Prandaj, do të dështojë edhe misioni yt që trenin e LDK-së ta shndërrosh në një vagon, të cilin synon t’ia bashkangjesësh lokomotivës së kuqe.”, ka shkruar Veliu.

Abdixhiku mbrëmë ka folur për largimin e Veliut nga LDK-ja duke thënë që i kupton njerëzit që nuk pajtohen me largimin nga LDK-ja.

”Unë i kuptoj njerëzit që s’pajtohen me reformën e LDK-së, por është reformë mbi një platformë”.

”Për këtë platformë kam marrë mbështetjen e LDK-së. Ata që ndihen të udhëtojnë në këtë rrugë janë të mirëseardhur. Por, ata të tjerë s’do të kenë vend dhe s’mund të kenë vend në një udhëtim në të cilin s’kanë besim”.

”Para se të ketë pjesëmarrje duhet të ketë bindje dhe besim. Por, reforma duhet të ndodhë dhe ndodhë pa kompromis. Ekrem Hyseni është kandidat i zgjedhur nga kryesia e LDK-së, dhe është e ardhmja e LDK-së në Podujevë”.

Ndërsa kur u pyet nëse Agim Veliu pati ndikim në humbjen e LDK-së në Podujevë, Abdixhiku nuk komentoi gjatë, veçse u shpreh se për këto vendime në LDK, s’ka kthim prapa.

”Ne do të përmirësohemi herën e ardhshme që Podujevën ta rikthejmë. Për mua ka qenë një rajon me interes. Por, gjithë njerëzit e LDK-së që kanë pakënaqësi, duhet ta kuptojnë që treni s’kthehet prapa”.

”LDK ka njerëz të mjaftueshëm brenda strukturave të veta”. /Lajmi.net/