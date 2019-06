Veliaj: Zgjedhjet janë për Tiranën, jo për të larë hesapet e kaluara

Në një prononcim për median Veliaj bëri thirrje qytetarëve të shkojnë të votojnë.

Gjithashtu kishte dhe një apel për të lënë mënjanë politikën.

“Mirëmëngjesi të gjithëve, në këtë ditë të bukur dhe me diel për Tiranën tonë. Jam shumë i emocionuar sot, teksa vendosim se si do të vazhdojë qyteti. Dua ti bëj thirrje të gjithë qytetarëve sot të dalin dhe të votojnë. E di që ka parti që kanë bindje politike, që kanë inate të vjetra dhe pazare të pambyllura, por këto zgjedhje janë për qytetin tonë. Këto zgjedhje janë për qytetin, për kopshtet, çerdhet, për mënyrën se si si pastrohet qyteti. Ndaj dhe mbipolitizimi dhe përdorimi i zgjedhjeve për të larë hesapet që dikush ka me të kaluarën nuk më bën sens. Jam i lumtur të shikoj që në të gjithë qytetin ka radhë për të votuar”.

Veliaj falënderoi edhe kandidatin kundërshtar Arben Skënderi të Bindjes Demokratike

“Dua ta falënderoj garuesin tjetër është një çun Tirane, që pavarësisht bindje që ne kemi të ndryshme, një gjë na bashkon. Si ai, si unë çunat kemi vendosur t’i rrisim këtu. Këtë qytet ta kemi shtëpinë tonë, të hedhim rrënjë këtu. Këto zgjedhje janë për atë që na bashkojnë dhe për mbarëvajtjen e punëve në qytet. Sot është një ditë e nxehtë ndaj do doja ti ftoja qytetarët që të shikonin vijueshmërinë e procesit të gjenin një moment të përshtatshëm.”