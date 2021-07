Veliaj shërben drekën e Kurban Bajramit për të moshuarit

Bashkia e Tiranës, me rastin e festës së Kurban Bajramit, ka shtruar drekën për të moshuarit dhe personat në nevojë në qendra sociale të kryeqytetit.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj vizitoi të moshuarit në një prej qendrave sociale, meqë rast edhe u shërbeu drekën festive.

Ai uroi ata me rastin e Kurban Bajramit dhe tha se “sot duhet ta kemi zemrën plot mirënjohje për ata që sakrifikuan në luftën kundër COVID-19.”

Veliaj theksoi se në të gjithë qendrat sociale të Tiranës ka plot vend për të mirëpritur të gjithë ata të moshuar që kanë nevojë për një vakt të ngrohtë.

Madje, ai njoftoi në Tiranë do të shtohen qendra të reja sociale.

“Nëse ka të moshuar të tjerë, siç është ky komuniteti ynë këtu, që kanë nevojë për ndihmë, bujrum të vijnë këtu. Nëse keni edhe në komunitetin tuaj, keni komshinj, si në qytet dhe në fshat, që janë nevojtarë, hajde ta zgjidhim. Do bëjmë më shumë qendra të tilla sociale. Sot më vjen mirë që pavarësisht se tërmeti na prishi qendrën në Kombinat, jemi transferuar në ish-Nsharak. Dhe tani që po mbaron qendra në kombinat, është 3 herë më e madhe se ajo që kishim, do të thotë që ne kemi kapacitet për 3 herë më shumë të moshuar, gjyshër dhe gjyshe që t’i trajtomë me respekt”, theksoi Veliaj.

Në fund kreu i Tiranës tha se mesazhi i kësaj feste është sakrifica për ata që kanë nevojë dhe lënia mënjanë e egos, xhelozisë apo stërkëmbëshave.

“Për një Tiranë që ecën përpara duke pasur gjithë uratën dhe gjithë mbështetjen tuaj, besoj që thirrja e sakrificës për vitin 2021, është që të sakrifikojmë egon, smirën, xhelozinë, stërkëmbshat. Sot na kërkohet të sakrifikojmë vetëm inatet e vogla, xhelozitë e vogla, të sakrifikojmë thashethemet. Nëse duam të bëhemi një komb i mirë që e ka gojën mjaltë, që i ka duart e arta, që i thotë tjetrit bravo i qoftë dhe jo t’i nxjerrim sytë njeri-tjetrit, atëherë kombi ynë do shkojë përpara”, përfundoi ai. /Lajmi.net/