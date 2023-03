Vedati: Mbresa është avokatja e Melisës Vedati dhe Melisa kanë pasur debate gjatë javës me njëri-tjetrin. Kjo ka të bëjë me rrëfimin e Melisës që zbuloi se në moshën pesë vjeçare është ngacmuar seksualisht, shkruan lajmi.net. Përplasja e tyre ndodhi pasi sipas Melisës, Vedati ka hedhur dyshime lidhur me vërtetësinë e rrëfimit. E në përgjigjen e Vedatit ai u shpreh se…